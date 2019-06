A Tom Welling piacerebbe interpretare Batman nell'Arrowverse

Sono passati ormai 8 anni dalla fine di Smallville, e nel frattempo i supereroi di casa DC hanno trovato altre dimore, sparsi qui e là tra i vari network. Eppure The CW ospita ancora la maggior parte di essi in quello che è solitamente chiamato Arrowverse. Un universo a cui Tom Welling si unirebbe volentieri, ma questa volta nei panni di Batman.

Se finora la possibilità di un'apparizione del Cavaliere Oscuro in tv era stata ad esclusiva di Gotham, adesso non si può escludere anche per altri show, vista anche la presenza fisica del personaggio in un'altra serie targata DC, Titans.

Con l'arrivo di una serie tv su Batwoman nell'Arrowverse, e dopo l'introduzione di Superman in Supergirl, chi può dire che non vedremo mai Batman su The CW?

E qualora si dovesse presentare l'opportunità di interpretarlo, Tom Welling, il Clark Kent di Smallville, non si tirerebbe certo indietro.

Come ha detto anche al collega Michael Rosenbaum durante il suo podcast: "Si, mi piacerebbe [interpretare] Batman. Credo che ci sarebbe del materiale su cui poter lavorare. E sì, credo che sarebbe diverso".

Attualmente, il ruolo di Batman in versione live-action se lo dividono Iain Glen (Teen Titans) in tv, e il da poco annunciato Robert Pattinson (The Batman) sul grande schermo.

E voi che ne pensate, vi piacerebbe vedere Welling nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.