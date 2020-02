Tom Welling vestito da Superman nel crossover Arrowverse? No, non è mai stato nei piani

Il Superman di Tom Welling in Crisi Sulle Terre Infinite ha sorpreso i fan dell'Arrowverse. Durante un panel per il Fan Expo di Vancouver l'attore ha spiegato che la sua presenza doveva essere necessariamente legata a quel tipo di Clark Kent e non al supereroe.

A dire il vero, i fan ci speravano davvero molto. In Smallville avevano potuto dare un'occhiata all'attore con indosso il mitico mantello rosso solo nel finale. Anche se Welling è tornato in Crisi Sulle Terre Infinite, gli sceneggiatori hanno pensato per lui una storyline sorprendente: lo vediamo felice insieme alla sua Lois Lane , dopo che ha rinunciato ai superpoteri anni prima. In realtà, come ha rivelato lui stesso, è stato contento di quella scelta narrativa. Se i produttori esecutivi l'avessero chiamato e gli avessero proposto di iniziare la sua scena in costume lui avrebbe riattaccato immediatamente:

"Per quanto mi riguarda, si trattava di proteggere Clark e l'idea originale che lo vedeva alle superiori prima del ruolo di Superman. Ho sempre pensato che, nel momento in cui il Clark di Smallville avesse indossato il costume, allora non si sarebbe più trattato di Smalville. Tutto è diventato più facile."

In precedenza anche lo sceneggiatore Marc Guggenheim aveva dichiarato che l'idea di rappresentare un Superman in pace con sé stesso , felice di aver rinunciato ai poteri per poter trascorrere una vita serena con Lois e le figlie, era stata accolta molto bene da Tom Welling. Il crossover è piaciuto particolarmente anche allo showrunner di Flash, che ha definito Crisi come la cosa migliore accaduta nell Arrowverse.