Tomb Raider, sarà Phoebe Waller-Bridge a scriverne la sceneggiatura per Amazon!

La collaborazione tra Phoebe Waller-Bridgee Amazon Prime s'intensifica sempre di più: dopo il nuovo progetto Sign Here che vede la cooperazione tra i due, arriva la notizia della nuova serie su Tomb Raider: sarà la nostra Fleabag a scriverne la sceneggiatura.

D'altronde l'attrice ha già dimostrato la sua enorme capacità autoriale con Killing Eve, Fleabag e Crashing, tre serie di successo e amatissime dal pubblico (solo alcuni tra i numerosi titoli della star inglese). Dopo "Sign Here", adattamento del romanzo omonimo di Claudia Lux (2022), la Waller-Bridge sarà produttrice esecutiva anche di questo nuovo show Amazon Prime.

Per ora la serie sembra essere agli esordi, muovendo i suoi primi passi nella sua realizzazione. Finora sappiamo che secondo alcune fonti Phoebe non apparirà all'interno della serie, quindi per il momento non c'è da aspettarsi un cameo della stessa.

In conclusione, la carriera dell'attrice-scrittrice-produttrice va a gonfie vele: Phoebe Waller Bridge sarà Helena in Indiana Jones 5, ma non è una novità: sono ormai state condivise numerose foto del backstage ed alcuni frames del nuovo progetto che vedrà un Harrison Ford ringiovanito.

Nell'attesa degli sviluppi sulla nuova serie su Tomb Raider, vi ricordiamo che Fleabag è disponibile in Streaming su Amazon Prime Video, correte a vederla se non l'avete già fatto!