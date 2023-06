Tomb Raider, Phoebe Waller-Bridge sulla serie Amazon: 'Si ispirerà molto a Indiana Jones'

All'inizio di quest'anno è stato annunciato che Amazon Prime Video aveva messo in sviluppo una nuova serie televisiva su Tomb Raider e che al centro del progetto ci sarebbe stata Phoebe Waller-Bridge, autrice di Fleabag e interprete del nuovo Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Proprio durante la promozione del film, ha anticipato qualcosa.

Parlando con IGN proprio di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, alla Waller-Bridge è stato chiesto se fossero presenti nel film degli elementi da incorporare eventualmente nella serie di Tomb Raider, dopo essersi occupata anche della sceneggiatura di No Time to Die, l'ultimo film sull'agente 007 James Bond.

La sceneggiatrice/attrice ha osservato che il DNA di Tomb Raider si trova all'interno di questi due grandi franchise e non vede l'ora di trovare la formula giusta per realizzare un progetto di grande portata.

"Ci sono così tante cose che potrei incorporare", ha detto Waller-Bridge. "Voglio dire, il personaggio di Lara Croft è ispirato a Indiana Jones e James Bond. Quindi c'è molto di loro, e mi è sembrato il passo finale perfetto per la mia avventura personale in questo tipo di franchise. Adoro l'idea, come la descrive Steven Spielberg, del più grande spettacolo del mondo, cioè la possibilità di realizzare cose di tale portata e di vivere avventure così grandi, con una commedia e un cuore che si sposano, ma a un livello molto più grande. E, in realtà, attraverso tutte le avventure che ho imparato da questi [franchise], si tratta di come mantenere qualcosa con i piedi per terra e allo stesso tempo permettergli di essere più grande di se stesso in qualche modo. E quindi spero che tutto questo si traduca perfettamente, senza soluzione di continuità, in Tomb Raider".

Tempo fa era stato annunciato un Tomb Raider 2 con Alicia Vikander, ma il progetto sembra sia stato definitivamente accantonato. Amazon svilupperà un nuovo film di Tomb Raider collegato alla serie di Waller-Bridge.

Al momento non c'è ancora una data d'uscita per questa serie. Non c'è nient'altro da dire al riguardo oltre al fatto che è in fase di sviluppo, dato che non sono stati comunicati cast, regista o altri elementi degni di nota. Inoltre, un nuovo gioco di Tomb Raider è in fase di sviluppo, anche se non sappiamo quando arriverà.