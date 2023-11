Tomb Raider, la sceneggiatrice di The Marvels scriverà la serie TV!

La serie TV su Tomb Raider cambia sceneggiatrice: sarà Megan McDonnell a seguire l'adattamento live-action del popolare videogame!Se Phoebe Waller Bridge aveva le idee chiare sulla serie TV di Tomb Raider, cosa dobbiamo aspettarci dopo i recenti aggiornamenti?

Megan McDonell, già sceneggiatrice di The Marvels e della serie spin-off Marvel Agatha: Darkhold Diaries prossima a comparire sul piccolo schermo, entra a far parte del team creativo della serie Prime Video che rappresenterà un importante passo nella costruzione del franchise tratto dall'omonimo videogame con protagonista l'iconica Lara Croft. Amazon, infatti, svilupperà anche un film reboot di Tomb Raider ampliando l'universo cinematografico come dai piani di MGM.

Sarà McDonell, dunque, a scrivere la sceneggiatura del nuovo progetto di Prime Video: la scelta sembra coerente in quanto la sceneggiatrice ha lavorato in forti progetti femminili, tra cui anche WandaVision la prima serie TV Marvel in assoluto. La notizia dell'aggiunta di McDonell al team di scrittura conferma che i progetti su Tomb Raider sono ancora in fase di pre-produzione: è decisamente troppo presto per una data di rilascio e ancora un velo di mistero avvolge sia la serie TV che il film.

Ma un altro quesito ci ronza in mente: chi sarà la nuova Lara Croft? A voi le ipotesi!