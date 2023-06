Tomb Rider, Phoebe Waller Bridge anticipa: 'Voglio riportare atmosfere anni '90'

Dopo aver esordito nel mondo dell'azione con Indiana Jones e Il quadrante del destino, pare che Phoebe Waller Bridge si senta abbastanza pronta per approdare al reboot di uno dei giochi action-adventure più iconici di sempre: Tomb Rider. Parlando della serie, l'attrice ha svelato qualcosa di più.

Dopo aver svelato che la serie di Tomb Rider si ispirerà a Indiana Jones, l'attrice e sceneggiatrice ha mostrato di avere le idee molto chiare riguardo il progetto. "L'opportunità di avere un personaggio d'azione femminile…. Avendo lavorato in Bond e avendo lavorato come attore in 'Indy' , mi sento come se fossi all'altezza di questo compito" ha svelato l'attrice. parlando di come, la sua intenzione principale, sia quella di riportare al centro lo spirito originale del personaggio da cui ci si era un pò allontanati nel film con protagonista Alicia Vikander.

“E se potessi prendere le redini di un franchise d'azione, con tutto quello che ho imparato, con un personaggio che adoro, e anche solo riportare un po' di quell'atmosfera anni '90? È una sensazione così meravigliosa pensare di sapere cosa fare" ha raccontato Phoebe Waller Bridge. Insomma, pare che l'attrice inglese ci abbia preso particolare gusto ad interpretare esploratrici ma, soprattutto, donne forti capaci di affermare le proprie idee e mostrare la propria forza.

Phoebe Waller Bridge scriverà anche la sceneggiatura dell'adattamento per Amazon Prime Video di Tomb Rider. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!