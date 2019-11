Tomek Baginski, produttore di The Witcher, svela i suoi piani per Triss e Vesemir

La serie TV dedicata alle avventure dello strigo Geralt è una delle più attese dell'anno, mentre si parla già di un'eventuale show animato di The Witcher, il produttore esecutivo Tomek Baginski rivela quale sarà il ruolo che Triss e Vesemir giocheranno nelle vicende del cacciatore di mostri interpretato da Henry Cavill.

Parlando ai microfoni di Comicbook.com, Tomek rivela che: "Non voglio fare troppi spoiler, ma uno dei due avrà più un ruolo di supporto, mentre l'altro sarà più presente, ma per ora non dirò chi dei due sarà più presente". Non conosciamo ancora il nome dell'attore che interpreterà uno dei witcher più longevi della serie, per questo pensiamo che sarà lui il personaggio secondario tra i due, invece in uno dei trailer dedicati alla serie abbiamo visto per la prima volta Anna Shaffer nei panni della celebre maga.

Nel primo volume di racconti scritti da Andrzej Sapkowski nessuno dei due ha un ruolo importante, comparendo solo per brevi spezzoni, per questo i fan sono curiosi di sapere come verranno introdotti nello show prodotto da Netflix. Inoltre nei giorni scorsi abbiamo scoperto che The Witcher racconterà tutta la storia di Yennefer, divisa nei diversi libri che compongono la saga di Geralt di Rivia.

Manca ormai pochissimo al 20 dicembre, giorno in cui i fan dello strigo potranno vedere le otto puntate che compongono la prima stagione dello show.