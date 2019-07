Tomie: annunciata una nuova serie TV sul manga di Junji Ito

È un periodo ricco di sorprese per i fan del mangaka giapponese. Dopo l'annuncio della nuova collezione di manga dedicati all'autore di Tomie, ecco una nuova notizia che siamo sicuri renderà felici tutti gli appassionati alle opere del maestro dell'horror: è stata annunciata una serie TV sul racconto Tomie.

Uscito nelle fumetterie nel 1987, il manga inizia con la scomparsa di una giovane liceale da una piccola e pacifica cittadina. L'indagine inizia a cambiare quando pezzi del cadavere della ragazza vengono ritrovati in giro per il paese, riportando alla luce vecchi segreti.

A dirigere la serie sarà Alexandre Aja, presente in opere quali "Le Colline hanno gli occhi" e il film slasher/thriller "Alta tensione". Ricoprirà inoltre il ruolo di produttore esecutivo insieme a Sony Picture Television, Universal Content Productions e Hiroki Shirota. Ad occuparsi della sceneggiatura sarà presente David Leslie Johnson, famoso per il suo lavoro in "The Conjuring" e "Aquaman". Per adesso la serie è confermata per fare la sua apparizione sul catalogo Quibi.

Non è ancora stato reso noto il periodo di uscita di Tomie, né i futuri attori interpreti della serie.

Dopo il successo di Detective Pikachu, di cui vi linkiamo la nostra recensione, continuano gli adattamenti di opere giapponesi ad Hollywood e questa sul capolavoro di Junji Ito ha tutte le carte in regola per essere un grande successo.