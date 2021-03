Tommaso Zorzi vince il Grande Fratello Vip 2021, Pierpaolo Pretelli secondo

Tommaso Zorzi succede a Paola Di Benedetto e vince l'edizione 2021 del Grande Fratello Vip. L'influencer, che ha attirato le attenzioni del web per i suoi siparietti, ha infatti portato a casa la medaglia d'oro superando Pierpaolo Pretelli, che si è classificato secondo con il 32% dei voti.

Si sono dovute arrendere Dayane Mello e Stefania Orlando: la prima era data da tutti come la possibile vincitrice, è stata battuta con il 68% delle preferenze da Pretelli, mentre la Orlando ha abbandonato la casa con il 67% dei voti a seguito dello scontro con lo stesso Zorzi.

La modella brasiliana all'uscita della casa di Cinecittà ha abbracciato la figlia Sofia, avuta dalla relazione con il modello Stefano Sala, che aveva partecipato al GF Vip 3. La Orlando, invece, ha incontrato il marito Simone Gianlorenzi e la sua cagnolina Margot.

Tommaso Zorzi si aggiunge a Paola Di Benedetto che aveva vinto il GF Vip dello scorso anno, Walter nudo che aveva portato a casa l'edizione 2018, Daniele Bossari (2017) ed Alessia Macari (2016).

L'edizione 2021 del Grande Fratello Vip è durata quasi sei mesi ed è stata caratterizzata non solo dall'emergenza sanitaria in corso, ma anche dalla morte del fratello di Dayane Mello, in un incidente stradale.