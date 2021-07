Tommy Dorfman, la star di Tredici annuncia: 'Sono una donna transgender'

Tommy Dorfman, interprete di Ryan Shaver nella serie Netflix Tredici, ha annunciato in un'intervista al Time e tramite un post sui social di essere diventata ufficialmente una donna transgender.

"Sono entusiasta di presentarmi come la donna che sono oggi. I miei pronomi sono 'she/her'" ha scritto l'attrice su Instagram insieme alle foto scattate per il Time. "Sono particolarmente grata a ogni singola persona trans che ha percorso questa strada, ha abbattuto le barriere e ha rischiato la cita per vivere autenticamente e radicalmente come se stessi prima di me. Grazie a tutte le donne trans che mi hanno mostrato chi sono, come vivere, come celebrare me stessa e occupare il mio spazio in questo mondo. Immenso amore per il mio team che ha sostenuto la mia evoluzione dal primo giorno nel modo migliore possibile."

Dorfman, che ha rivelato di identificarsi come donna da ormai un anno, ha poi dichiarato che manterrà il nome Tommy per via del forte significato che ha per lei e per la sua famiglia: "Non cambierò il mio nome. Deriva dal fratello di mia madre che è morto un mese dopo la mia nascita, e mi sento molto legato a quel nome, a uno zio che mi ha abbracciato mentre stava morendo. Questa è un'evoluzione di Tommy. Sto diventando ancora più Tommy."