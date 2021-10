Tommy Lee Jones, la star di Men in Black sostituisce Harrison Ford nel film The Burial

La star di Men in Black, il premio Oscar Tommy Lee Jones, affiancherà il premio Oscar Jamie Foxx nel film The Burial. Jones, 75 anni, ricoprirà il ruolo che inizialmente era stato affidato a Harrison Ford, costretto in seguito ad abbandonare il progetto a causa di altri impegni di lavoro. Il film è prodotto da Amazon Studios.

The Burial si basa su un articolo di Jonathan Harr pubblicato sul The New Yorker incentrato sulla vera storia di un proprietario di un'impresa di pompe funebri in bancarotta che decide di citare in giudizio un uomo d'affari rivale per un accordo andato in fumo, assumendo un ruspante avvocato per occuparsi del caso.



Il film è diretto da Maggie Betts, regista di Novitiate, premio speciale della giuria ai registi emergenti al Sundance 2017, e co-prodotto dallo stesso Jamie Foxx, che si troverà accanto Tommy Lee Jones, in un progetto che sembra essere molto promettente, stando alle premesse.

Jamie Foxx tornerà ad interpretare Electro in Spider-Man: No Way Home, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland nel ruolo di Peter Parker, al fianco di Zendaya.

Insieme a Foxx tornerà anche un altro celebre villain, Alfred Molina nel ruolo di Doctor Octopus.

Foxx ha dichiarato di essere felice di tornare a vestire i panni di Electro:"Mi piace interpretare il cattivo".



Recentemente Tommy Lee Jones ha recitato in Wander, racconto cinematografico della storia di Arthur Bretnik. Su Everyeye trovate i migliori film con Tommy Lee Jones.