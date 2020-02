Toni Collette sarà la protagonista di Pieces of Her, la nuova serie thriller di Netflix

Deadline riporta in esclusiva che il rapporto tra Netflix e Toni Collette continuerà con Pieces of Her, adattamento del thriller best seller del 2018 scritto da Karin Slaughter, dove l'attrice avrà il ruolo di protagonista.

La serie sarà diretta da Minkie Spiro (The Plot Against America) e la produzione esecutiva è affidata a un team tutto al femminile composto da Lesli Linka Glatter, Charlotte Stoudt e Bruna Papandrea.

Inoltre, Stoudt sarà anche la showrunner e scrittrice di questo show ambientato in una cittadina della Georgia, dove Andy Oliver e sua madre Laura (Collette) saranno coinvolte in un'inaspettata catena di eventi che le porterà in un viaggio pericoloso alla scoperta della verità.



Il personaggio interpretato da Collette è una logopedista devota al lavoro e alla figlia. Alcuni fantasmi del passato, però, metteranno a rischio la sua vita e faranno emergere aspetti del carattere che non si notano a prima vista.



Ricordiamo che Toni Collette, già vincitrice di un Emmy e di un Golden Globe, è già apparsa in alcune produzioni Netflix, in particolare la miniserie Unbelievable e Wanderlust. Per quanto riguarda i lungometraggi, è apparsa di recente in Cena con delitto - Knives Out.

La regista Minkie Spiro, invece, è al lavoro su The Plot Against America (Il complotto contro l'America), miniserie basata sul romanzo omonimo del gigante della letteratura americana Philip Roth. Anche Spiro ha già collaborato con il colosso dello streaming, avendo diretto alcuni episodi di Dead To Me.



