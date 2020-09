Tonio Cartonio ricorda l'11 Settembre: 'Quel giorno il mondo si è fermato'

L'11 settembre 2001 è una data che è entrata tragicamente nella storia per il cruento attentato alle Torri Gemelle e, gran parte dei ragazzi nati a cavallo degli anni '90 ricorderanno questo evento come strettamente collegato all'interruzione della Melevisione.

Il programma di Rai 3 per bambini era all'epoca guidato da Danilo Bertazzi che vestiva i panni di Tonio Cartonio, il folletto gestore del chiosco del Fantabosco, che proprio nelle scorse ora ha ricordato quella terribile tragedia.

Sul proprio profilo Instagram l'attore ha fatto un resoconto di quello storico episodio interrotto dall'edizione straordinaria del Tg 3, svelando come sarebbero proseguiti le vicende dei vari protagonisti di questo contenitore di cartoni e accendendo la nostalgia di tutti quelli che da bambini lo guardavano con affetto.

"L'11 settembre 2001, Rai3 ha trasmesso la replica di una puntata andata in onda ad aprile dello stesso anno. Il titolo della puntata era "TANTI AUGURI A TE". Protagonisti della puntata: Tonio, Principessa Odessa, Gnomo Eco e Orco Baleno.

La storia: Tonio, con l'aiuto di Orco e Gnomo Eco, decide di preparare una festa a sorpresa per il compleanno di Odessa.

La manualità: Tonio insegna a Gnomo Eco come si preparano festoni di carta.

Occorrente per la manualita:strisce di carta colorata, una spillatrice.

Dopo aver confezionato due anelli di cartoncino uniti tra di loro, Tonio fa partire una storia dalla Melevisione e al rientro il chiosco e la radura è tutta decorata con i festoni colorati.

Sul finale viene cantata e ballata la canzone "Tanti Auguri a te" con la partecipazione a sorpresa di Fata Gaia, Strega Salamandra e Lupo Lucio.

La puntata è stata interrotta nel punto in cui Tonio rimprovera Odessa di essere capricciosa e altezzosa".

Di seguito poi l'interprete di Tonio Cartonio ha rivelato quanto quel disastro senza precedenti abbia influito sulle vite di tutti noi, rispondendo anche alla domanda che molti telespettatori si ponevano: "Quel giorno, quel preciso momento il mondo si è fermato incredulo, sconcertato. E tutti noi abbiamo avuto la sensazione che quell'indicibile orrore avrebbe cambiato il corso della Storia.

Ah dimenticavo: ... e lo "spago giallo"? Non c'era nessuno spago giallo in puntata.

THAT'S ALL. (cit.)"