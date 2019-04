Tony Dalton sarà nel cast regolare di Better Call Saul 5

AMC ha rivelato altre novità su Better Call Saul, tra cui la presenza di Tony Dalton nel cast regolare dello show nella quinta stagione. Dalton ha esordito nello show con il personaggio di Lalo, menzionato per la prima volta nella seconda stagione di Breaking Bad, quando Saul chiede a Walter e Jesse se non li avesse mandati Lalo.

Nella quarta stagione di Better Call Saul, che si è svolta da agosto ad ottobre 2018, la morte di Chuck accelera la trasformazione di McGill (Bob Odenkirk) in Saul Goodman. Sulla scia della sua perdita, Jimmy prende decisioni nel mondo criminale che metteranno il suo futuro come avvocato - e il suo rapporto con Kim (Rhea Seehorn) - a rischio.

La morte di Chuck colpisce profondamente gli ex colleghi Howard e Kim, riposizionando i due personaggi su due fronti opposti della battaglia scatenata dai fratelli McGill.



Better Call Saul ha ricevuto un Peabody Award 2018 e in tre stagioni ha ottenuto 23 nomination agli Emmy Award, tre nomination ai Golden Globe, due Writers Guild Award, tre Critics' Choice Award e due AFI Award.

La serie ha avuto un grande successo - Guillermo del Toro la preferisce a Breaking Bad.

Creata da Vince Gilligan e Peter Gould, Better Call Saul comprende Bob Odenkirk tra i protagonisti, nel ruolo di Saul Goodman.

La quinta stagione uscirà nel 2020, come annunciato da AMC.



Lo show è uno dei titoli di punta di AMC e i fan non vedono l'ora di poter tornare a vivere le avventure di Saul dal prossimo anno.