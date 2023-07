Tony Gilroy, l'ideatore di Andor sullo sciopero WGA: 'Serve senso di comunità'

Se, da un lato, Bob Iger considera lo sciopero WGA "poco realistico", dall'altro molte personalità del mondo dello spettacolo la pensano diversamente. Basti pensare a Tony Gilroy: l'ideatore di Star Wars: Andor, infatti, ritiene che il fattore determinante coincida col senso di comunità.

"Senti, voglio dire, non per cambiare le cose troppo in fretta, ma questo è il quadro attuale del lavoro a Hollywood" ha dichiarato. "Parliamo di un'enorme comunità di creativi, divisa tra tutti i dipartimenti. Alcuni hanno trascorso una vita nel settore, altri sono di seconda e terza generazione, altri ancora sono appena arrivati, quindi nuovi di zecca; di qualunque cosa si tratti, ciascuno di loro ne fa parte".

Ha inoltre continuato: "Purtroppo, ci troviamo in una situazione in cui sono i sindacati a tentare di preservare il settore, questa straordinaria industria americana che ha sviluppato un altrettanto incredibile sistema. E chi vuole proteggerlo? Spetta ai sindacati riuscire nell'impresa. Il senso di comunità, secondo il mio parere, è proprio ciò che trasformerà tutti i problemi lavorativi a una conclusione positiva".

Quando è iniziato lo sciopero WGA, nel maggio 2023, le riprese della seconda stagione di Andor erano a buon punto. Non sorprende che Gilroy abbia trovato davvero difficile abbandonare la produzione per sostenere lo sciopero, pur consapevole che fosse la scelta migliore. Infine, nel sottolineare il suo pensiero riguardo lo spinoso argomento, ha citato le parole di Andy Serkis, regista di Ogni tuo respiro, Mowgli - Il figlio della giungla e Venom - La furia di Carnage: "Se riusciamo a combattere duramente mentre lavoriamo, allora vinceremo".

Per approfondire l'argomento, ecco altre dichiarazioni di Tony Gilroy sullo sciopero WGA.