Too Hot to Handle: arriva su Netflix il nuovo sexy reality

Negli ultimi tempi Netflix sta cercando di differenziare i contenuti, a causa anche dell'aumentata concorrenza nell'ambito delle piattaforme streaming, non ultimo l'arrivo di Disney+. Ora su Netflix è disponibile il reality Too Hot to Handle, dedicato ad un pubblico adulto e maturo, dove sensualità e relazioni sociali sono all'ordine del giorno.

Il contesto di Too Hot to Handle vede cinque uomini e cinque donne single che si trovano tutti insieme su un'isola. Lì dovranno socializzare, relazionarsi tra loro e scoprire qualcosa di più su loro stessi. Se la cornice sembra l'ideale per favorire possibili relazioni sentimentali tra i partecipanti, lo scopo di Too Hot to Handle è proprio l'opposto: i concorrenti dovranno resistere alle tentazioni e avvicinarsi ad una quotidianità molto più spirituale.



Ad ogni atto fisico a cui le persone cederanno nel corso del reality, i 'colpevoli' saranno multati con una decurtazione di denaro dal premio finale.

In Too Hot to Handle vince chi non fa sesso e i partecipanti dovranno cercare di resistere per tutta la durata dello show tv.

Un tentativo nuovo, quello di Netflix, di modificare in parte la proposta nella libreria, dopo l'aumentare della concorrenza che ha visto il proliferare di piattaforme streaming negli ultimi anni.

In questo periodo Netflix ha firmato un accordo con BOOM! Studios, per realizzare contenuti legati ai fumetti pubblicati dalla casa editrice.

Ad inizio aprile Netflix ha ordinato la serie animata Sharkdog, altro show in procinto di arrivare sulla piattaforma.