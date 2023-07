Too Hot to Handle: quando esce la prossima stagione del successo che sta sbancando Netflix

Too Hot to Handle sta conquistando il pubblico di Netflix stagione dopo stagione e con la quinta appena sbarcata sulla piattaforma di streaming, il pubblico è in attesa di capire quando e se arriverà la sesta edizione del reality più caldo della televisione.

Mentre continuano le cancellazioni di serie tv e show su Netflix, possiamo essere in qualche modo sicuri che lo show prodotto da Fremantle continuerà, visto lo straordinario successo di pubblico, ad avere nuove edizioni.

La quinta stagione del reality show è stata presentata agli spettatori della piattaforma con la N rossa il 14 luglio 2023, rendendo l’estate in streaming ancora più bollente di quella in spiaggia.

La stagione è composta da 10 episodi in cui i 10 concorrenti dovranno resistere alle tentazioni per cercare di vincere il premio finale messo in palio, è stata girata nei Caraibi e sarà distribuita in tre tranche di episodi, con quelli finali che verrano trasmessi il 28 luglio 2023.

Ancora non si sa nulla a proposito della sesta stagione: non sappiamo dove sarà ambientata e non sappiamo quando verrà distribuita, ma possiamo essere certi che fino a che lo show continuerà a ottenere il successo che sta ottenendo, la produzione non smetterà di proporre l’irriverente e sensuale reality che mette nella stessa casa un gruppo di bellissimi single che devono tenere a bada le proprie pulsioni.

Rimanete sintonizzati su queste pagine per essere aggiornati di qualunque novità, noi, intanto, vi lasciamo alla lista delle serie tv in arrivo a luglio 2023 su Netflix.