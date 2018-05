Too Old To Die Young: ecco il primo teaser trailer della serie tv di Nicolas W. Refn

Poche ore fa Amazon Studios e Nicolas Winding Refn hanno pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Too Old To Die Young, l'imminente e attesissima serie tv crime che segnerà il debutto nel mondo televisivo del celebre e pluripremiato regista danese.

Scritta in collaborazione con Ed Brubaker (fra i più importanti sceneggiatori di comics americani: fra i suoi lavori ricordiamo Capitan America, Sleeper, Criminal, Gotham Central, Incognito e Daredevil), Too Old To Die Young sarà composta da dieci episodi e racconterà la storia di Martin, un poliziotto in lutto costretto ad inoltrarsi nel violento sottobosco criminale di una Los Angeles notturna, brutale e psichedelica, tutti elementi particolarmente amati dal regista di Valhalla Rising e The Neon Demon.



Il trailer, presentato lunedì notte dal regista di Copenaghen durante una proiezione speciale di Drive nel corso dell'evento Monday Explosion , permette di esaminare nel dettaglio quelle che saranno le caratteristiche della serie tv: immagini forti, di grande impatto visivo, accompagnate dalle musiche elettroniche già sperimentate nei lungometraggi precedenti e soprattutto una ricercatezza estetica senza pari, vero marchio di fabbrica di Refn.



L'uscita di Too Old To Die Young è prevista per il 2019 su Amazon Prime Video. Nel cast Miles Teller, Billy Baldwin, Jena Malone e John Hawkes.