Too Old To Die Young, Nicolas Refn contro Amazon: 'Volevano seppellirmi'

Pochi giorni fa ha fatto il suo debutto su Netflix Copenhagen Cowboy, la nuova serie televisiva dell'autore danese Nicolas Winding Refn. In occasione dell'uscita dello show, il regista è recentemente tornato a parlare di Too Old To Die Young, la sua creazione del 2019 cancellata da Amazon poco dopo il suo rilascio.

“Hanno portato via tutti i miei soldi per il marketing perché avevano paura che lo spettacolo si riflettesse male su Amazon. Me l'hanno detto direttamente", ha raccontato Refn a Vulture. “Ne sono rimasti così scioccati. Ero tipo, 'Cosa c'è di così scioccante?' Hanno detto: 'Ci farà fare una brutta figura'. E io ho detto: 'Ma non credo che nessuno ti guarderà affatto'".

L'autore ha continuato: “Alcune parti di Hollywood sono così egocentriche che pensano di essere al centro dell'universo. La regola della paura è molto pericolosa. Amazon ha rilasciato lo spettacolo, ma hanno detto: "Ti seppelliremo". E così hanno fatto. Tuttavia, non puoi seppellire un diamante".

“Dopo 13 ore non avevo più niente da dire sull'America. Ero svuotato”, le parole del regista. “E 13 ore sono quasi due stagioni. Tre stagioni se guardi la televisione al giorno d'oggi".

E voi cosa né pensate? Diteci la vostra qui sotto nei commenti! Per salutarvi, vi invitiamo a recuperare il nostro Everycult su Drive di Nicolas Winding Refn.