Too Old To Die Young: per Nicolas Winding Refn non è rilevante il metodo di fruizione

Qualche giorno fa ha debuttato su Amazon Prime Video l'attesa serie tv di Nicolas Winding Refn, Too Old To Die Young. Nonostante qualche sporadica esperienza, per Refn si tratta dell'esordio sul piccolo schermo, con questa serie co-creata con Ed Brubaker e presentata in anteprima mondiale al recente Festival di Cannes.

Nel corso di una chiacchierata con IndieWire, Nicolas Winding Refn ha spiegato come sia affascinato dallo streaming e allo stesso tempo non gli importi molto di come gli spettatori fruiranno della sua serie tv:"Trovo interessante dello streaming che sia qualcosa di completamente nuovo, perché la televisione è stecchita. Un concetto diverso, in un certo senso incontrollabile. La tv a episodi è stata ideata quando i progetti andavano in onda una volta a settimana su un canale analogico. Ora ti colleghi e ti scolleghi. Perché ci ostiniamo a mantenere la stessa narrazione e costruzione legate a qualcosa che non esiste più?".



E gli spettatori?:"Devono godersi l'esperienza, tredici ore sono un periodo molto lungo nella vita di qualcuno. Come coi libri: se vai in libreria e trovi un romanzo non lo prenderai per leggerne la prima pagina. Lo afferri e inizi a sfogliare, leggendone degli estratti. 'Oh, è interessante, comprerò questo libro'".

Ecco perché le puntate di Too Old To Die Young non hanno lo stesso minutaggio:"Decidi il tempo che vuoi investire nella visione di qualcosa che ti attrae, o come vuoi trascorrere il tempo. C'è un senso di libertà creativa".

Il teaser della serie mostra le atmosfere che potete trovare guardando Too Old To Die Young. Già il mese scorso a Cannes Refn aveva parlato di streaming, elogiando l'innovazione tecnologica.