Too Old To Die Young: nuovo poster per la serie di Nicols Winding Refn

Il celebre regista danese Nicolas Winding Refn ha diffuso in rete un nuovo poster di Too Old To Die Young, l'attesissimo show crime che firmerà il suo debutto televisivo in collaborazione con Amazon Studios.

Trovate il poster in calce alla notizia.

Scritta in collaborazione con Ed Brubaker, la serie sarà composta da dieci episodi e racconterà la storia di Martin, un poliziotto in lutto costretto ad inoltrarsi nel violento sottobosco criminale di una Los Angeles notturna, brutale e psichedelica, tutti elementi ricorrenti nella filmografia del regista che include The Neon Demon e Solo Dio Perdona. Lo show sarà incentrato sulle vicende di alcuni trafficanti di droga danesi che compiranno una sorta di viaggio esistenziale che li porterà a trasformarsi da killer a una sorta di samurai della città dei vizi.

Nei mesi scorsi il regista ha mostrato un trailer durante una proiezione speciale di Drive nel corso dell'evento Monday Explosion, dal quale sono emerse alcune caratteristiche dello show: immagini forti, di grande impatto visivo, accompagnate dalle musiche elettroniche già sperimentate nei lungometraggi precedenti e soprattutto la grande ricercatezza estetica che contraddistingue lo stesso Refn.

Too Old To Die Young include nel cast Miles Teller, Billy Baldwin,Jena Malone e John Hawkes, per un uscita prevista su Amazon Prime Video nel corso del 2019.