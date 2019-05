Too Old to die young, nuovo teaser della serie di Nicolas Winding Refn

La pagina Facebook ufficiale della nuova serie Too old to die young di Nicolas Winding Refn ha pubblicato un nuovo teaser della durata di 15 secondi. La serie è stata presentata a Cannes, dove sono stati proiettati gli episodi 4 e 5.

Per Nicolas Windong Refn, regista dei film Solo Dio perdona e Drive, Too old to die young rappresenta l’esordio nella serialità, anche se ama definire l’opera “un film di 13 ore”. La serie è stata definita “violenta e nichilista” e secondo i critici presenti a Cannes si riconosce la mano del regista, anche se non sono emersi con chiarezza i dettagli della trama, a causa della curiosa scelta degli episodi da proiettare, che non includo il primo.

Il breve filmato rilasciato su Facebook mostra semplicemente il protagonista, Miles Teller, guardarsi intorno, pistola alla mano, in un corridoio buio e deserto, con una musica in sottofondo che contribuisce a rendere più tesa l’atmosfera.

Too old to die young sarà disponibile su Amazon Prime Video dal prossimo 14 giugno. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche John Hawkes, Jena Malone e Augusto Aguilera. Gli episodi dureranno 90 minuti ciascuno. In una recente intervista Nicolas Winsing Refn ha definito lo streaming il futuro.