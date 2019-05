Too Old To Die Young, Refn: 'La mia serie tv non è una serie tv, lo streaming è il futuro'

Questo pomeriggio Nicolas Winding Refn ha presentato Too Old To Die Young a Cannes, dove sono stati proiettati in anteprima (ancora inspiegabilmente) gli episodi 4 e 5.

Queste le parole dell'acclamato regista di Drive e Solo Dio Perdona, che ha dichiarato che la sua serie televisiva non è una serie televisiva.

"Questo è un film", ha detto Refn. "È un film di tredici ore. Non è televisione! La televisione è reality show e canali di notizie. Questo è il futuro, che è nello streaming."

Refn ha successivamente spiegato che ha ormai iniziato ad usare la parola "streaming" per descrivere la narrazione episodica. "Penso che gli studios si stiano preparando per lo streaming definitivo", ha detto Refn. "Penso che sia una conoscenza comune." Ma non ha spiegato cosa intendesse per "streaming definitivo".

Quando gli è stato chiesto come mai si sia deciso di mostrare due episodi centrali della serie piuttosto che i primi due, Refn ha replicato: "Questo non è il rapporto di Mueller", citando il celebre documento con cui l'omonimo procuratore speciale USA parlava delle interferenze della Russa nella campagna elettorale del 2016 che portò Donald Trump alla presidenza del Paese.

Il regista, infine, si è detto esaltato per le possibilità di libertà creativa conferita dal nuovo formato: "La differenza tra lo streaming e la visione tradizionale in sala è che lo streaming è un flusso di energia intorno a noi che funziona 24 ore al giorno", ha detto Refn. "Lo streaming è come un oceano di possibilità."

I colleghi presenti al Festival hanno paragonato l'episodio 4 a Solo Dio Perdona, mentre l'episodio 5 è stato associato a Drive. Nessuno però è stato in grado di decifrare l'offerta della serie tv (pardon, film di 13 ore) a causa della strana scelta del Festival.

Le parole di Refn a favore dello streaming cozzano decisamente con quelle di Alejandro Gonzalez Iñárritu su Netflix, che vi invitiamo a recuperare.



Too Old To Die Young arriverà su Amazon Prime dal prossimo 14 giugno.