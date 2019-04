Too Old To Die Young: la serie di Nicolas Winding Refn debutterà al Festival di Cannes!

E' l'autorevole Deadline a rendere noto che Nicolas Winding Refn parteciperà al Festival di Cannes 2019. Il regista vincitore del Prix de la mise en scène grazie al suo Drive tornerà sulla Croisette presentare la sua prima serie tv: Too Old To Die Young.

Lo show targato Amazon sarà composto da 10 episodi e vedrà Miles Teller nei panni di Martin, un poliziotto in lutto alle prese con la criminalità della Los Angeles notturna. Come abbiamo potuto vedere nel trailer di Too Old To Die Young, la serie promette immagini dal grande impatto visivo e una colonna sonora caratterizzata da musica elettronica: insomma, quello che ci si aspetta dal regista danese.

Al momento non ci è ancora dato a sapere quanti episodi saranno mostrati a Cannes, ma il compositore Cliff Martinez ha recentemente confermato che tutti i 10 episodi di Too Old To Die Young dureranno all'incirca 90 minuti, minutaggio che risulterebbe ampiamente superiore alla media.

Dopo il suo esordio a Cannes con il già citato Drive, Refn ha fatto ritorno sulla Croisette nel 2013 per presentare Solo Dio Perdona e in seguito nel 2016 per The Neon Demon, film con Elle Fanning che ha sancito la sua collaborazione con Amazon.

Too Old To Die Young arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 14 giugno e vedrà nel cast anche Billy Baldwin, John Hawke, Celestino Cornielle, Jena Malone, Nell Tiger Free, Babs Olusanmokun, Alexander Gomez e Callie Hernandez.