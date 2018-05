Too Old To Die Young: una nuova occhiata all'attesissima serie TV di Nicola Winding Refn

In occasione dell'edizione di quest'anno di Cinespia, organizzazione Hollywoodiana che si occupa di proiettare alcune delle pellicole più celebri all'aperto, il controverso regista Nicolas Winding Refn ha mostrato un nuovo teaser di Too Old To Die Young, serie TV da lui scritta, prodotta e diretta.

Come annunciato nei mesi scorsi, lo show sarà incentrato sulle vicende di alcuni trafficanti di droga danesi che si trovano a Los Angeles e compiranno una sorta di viaggio esistenziale che li porterà a trasformarsi da killer a una sorta di samurai della città dei vizi.

Il protagonista sarà il giovane Miles Teller, visto al cinema in Whiplash e Bleed - Più forte del destino, che vestirà i panni di Martin, agente di polizia coinvolto in un feroce mondo di violenza e delinquenza. Lo sneak peek mostrato ai presenti, che potete visionare in calce alla news, ci permette di dare un primo sguardo ai loschi personaggi e allo stile psichedelico che ha da sempre contraddistinto il regista di Drive e The Neon Demon.

Too Old To Die Young sarà composta da dieci episodi e debutterà nel corso del 2019 su Amazon. Nel cast troviamo anche Nell Tiger Free, John Hawkes, Cristina Rodlo, Callie Hernandez, Jena Malone, Augusto Aguilera, Babs Olusanmokun e Billy Baldwin.

Lo show sarà imperdibile anche per i videogiocatori poichè conterrà con molta probabilità un cameo di Hideo Kojima, geniale mente dietro la saga di Metal Gear Solid. Il game designer nipponico è un grande amico e ammiratore di Refn e ad inizio anno aveva pubblicato una foto dal set di Too Old To Die Young mentre impugnava una katana.

