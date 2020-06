Top Dieci: annunciato il nuovo programma di Carlo Conti, ecco quando esce su Rai1

Parte da domenica 14 giugno alle 21.45 su Rai1 "Top Dieci" il nuovo programma televisivo condotto da Carlo Conti, il primo show che rappresenta la ripartenza delle produzioni Rai in prima serata dopo il lockdown.

Quattro settimane di compagnia per il quiz show che vedrà sfidarsi due squadre composte ognuna da tre vip a colpi di classifiche sulla cultura pop italiana: dalla musica al cinema, dall'attualità alla storia del nostro Paese. Dopo la prima puntata, le successive andranno in onda il venerdì sera sempre in prima serata.

In onda dallo studio "Fabrizio Frizzi" di Roma, la prima puntata vedrà scontrarsi il team formato da Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani, contro il secondo team che vede Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica. Ospiti della serata Roberto Mancini e Massimo Ranieri.

Riportiamo il Comunicato Stampa Rai, in cui si spiega come saranno strutturate le prove: "Ogni classifica sarà anticipata da una clip che introdurrà l'anno protagonista, per inserire nella giusta cornice gli avvenimenti storici, sportivi, di spettacolo e costume che l’hanno caratterizzato. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice".

Durante le puntate del varietà ci saranno anche interviste agli ospiti fatte da Carlo Conti, ed i telespettatori potranno partecipare attivamente allo show stilando la loro personale classifica sul tema proposto all'inizio di ogni puntata per mezzo social (tramite gli hashtag #TopDieci #Classifica), che verrà poi svelata a fine serata.



La prima domanda, già disponibile, chiederà agli italiani "cosa è mancato di più nel periodo della quarantena" e si può già cominciare a rispondere in attesa dello show.