Top Dieci è polemica: sondaggio ritenuto sessista, il pubblico insorge

Una nuova polemica ha travolto la Rai e ancora volta si tratta di un programma condotto da Carlo Conti. Dopo le accuse sulla blackface mosse a Tale e Quale Show, il noto conduttore di Rai Uno si trova a fare i conti con le conseguenze di un sondaggio di Top Dieci ritenuto particolarmente sessista dal popolo del web.

Alla domanda "Cosa fanno le donne meglio degli uomini?", i concorrenti in studio hanno provato ad indovinare quali fossero le cose nelle quali le donne sono generalmente più capaci rispetto alla loro controparte maschile e le risposte date, hanno fatto storcere il naso a molti.

Nella lista che ne è venuta fuori è possibile notare al primo posto cura della casa e un po' più in basso attività come prendersi cura degli altri, cucinare ed anche esprimere sentimenti ed emozioni. Tanti telespettatori, soprattutto sui social network hanno criticato notevolmente la visione sessista e piuttosto antiquata della donna proposta dallo show di Carlo Conti e in tantissimi hanno richiesto la chiusura del programma. Infatti, molti utenti del web hanno sottolineato come tra le 10 risposte, non fosse in alcun modo contemplato il lavoro ma che fossero state inserite per lo più proposte relative alla cura domestica.

Insomma, un altro scivolone sulle donne della Rai dopo il tutorial della spesa sexy proposta a Detto Fatto nei mesi scorsi.