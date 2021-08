Top Secret UFO Rivelazioni: quando esce la Stagione 2 su Netflix?

Top Secret UFO: Rivelazioni è una nuova docuserie disponibile su Netflix dal 3 Agosto. Il prodotto ripercorre la storia di alcuni avvistamenti UFO, e approfondisce la questione con alcuni ufologi e studiosi, raccontando anche tutte le operazioni segrete condotte dal governo statunitense. Un argomento difficile da affrontare in una sola season.

Dunque ci si chiede adesso se ce ne sarà una seconda. La storia da raccontare, infatti, non sarebbe finita qui. Tante ancora le questioni da affrontare, ma soprattutto da approfondire, perché la docu-serie tocca diversi argomenti senza mai andare davvero a fondo. Non come gli spettatori, soprattutto i più esperti sul tema, vorrebbero. E proprio questa fetta di pubblico si sarebbe espressa non a favore di un eventuale rinnovo dello show. Questo perché, dopo tanti anni, e dopo tanti documentari e film di fantascienza, siamo degli esperti sull'argomento, e ci si sarebbe aspettato qualcosa in più da una docu-serie che si pone l'obiettivo di esporre i progetti governativi top secret che hanno gestito i contatti e gli insabbiamenti della presenza extraterrestre sulla Terra.

Tuttavia, le basi per una stagione 2 ci sarebbero. Tante le indagini del governo USA da raccontare ancora, e lunga è la storia da ripercorrere, che certo non si è trattata tutta nella prima season. Dunque non sarebbe impensabile rivedere lo show su Netflix. Ovviamente non prima del 2022. Infatti raccogliere materiale d'archivio e testimonianze non è un'impresa semplice. Soprattutto considerando che si tratta di argomenti delicati, che coinvolgono anche il governo statunitense (e non solo!). Dunque la produzione di Top Secret UFO: Rivelazioni potrebbe richiedere un po' di tempo, e potremmo rivedere la docuserie nell'autunno 2022. Tuttavia, conoscendo Netflix, non sarebbe improbabile che il colosso dello streaming potrebbe provare a far uscire una s2 nell'estate del 2022, come la prima che è uscita ad Agosto 2021.

Ma si tratta pur sempre di ipotesi. Quindi, mentre alcuni sperano di rivedere la docuserie molto presto, altri restano contrari alla produzione di una stagione due. Intanto noi vi lasciamo con la recensione di Top Secret UFO: Rivelazioni. E se l'avete vista e avete voglia di qualcosa di diverso, ecco 5 consigli sulle serie da guardare su Netflix.