Topher Grace entra nel cast di Home Economics, la nuova serie di ABC

L'attore Topher Grace sta per fare ritorno nel mondo delle serie TV, dopo l'annuncio della sua presenza nel cast dell'episodio pilota di Home Economics, la nuova comedy di ABC Studios e Lionsgate.

Grace è stato uno dei personaggi principali e presenza costante nel corso di sette stagioni della serie That '70s Show, trasmessa per la prima nel 1998. Se dopo il pilota, il progetto di Home Economics dovesse concretizzarsi, l'attore tornerebbe in pianta stabile in uno show televisivo.

Home Economics racconta la vita di tre fratelli dalla diversa condizione economica. Topher Grace interpreterà Tom, il fratello di mezzo sia per quel riguarda l'età sia per il suo stato patrimoniale, descritto come un intellettuale impegnato a scrivere libri, anche se il suo ultimo lavoro non gli ha dato grandi soddisfazioni. Si trova costantemente combattuto dal desiderio di raggiungere lo status economico del fratello maggiore, ma allo stesso tempo teme di diventare come la sorella più piccola. Il suo reddito non è stabile, essendo un creativo, ed è afflitto dalla paura di non avere le giuste risorse finanziare, sopratutto dopo la nascita dei figli.

La sceneggiatura di Home Economics è stata affidata a John Aboud e Michael Colton (I pinguini di Madagascar), che sono anche produttori esecutivi insieme a Eric e Kim Tannenbaum, conosciuti sopratutto per il lavoro svolto con la sitcom Due uomini e mezzo.

Vi ricordiamo, infine, che tra le nuove serie di ABC sono presenti la sitcom Work Wife e il pilota di Wreckage, progetto ispirato all'omonimo romanzo bestseller.