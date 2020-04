Topo Gigio arriva su RaiPlay per far compagnia ai più piccoli con una nuova serie

Non ci sono soltanto film drammatici gratuiti su RaiPlay. Per i bambini arriva una nuova serie di animazione dedicata al celebre Topo Gigio , lanciata in anticipo sulla tabella di marcia per allietare le famiglie in questo periodo.

"Ma cosa mi dici mai?", direbbe il topo creato da Maria Perego. Ebbene sì, si tratterà di una serie di animazione originale, realizzata in 2D da Topo Gigio Srl e Movimenti Production, in collaborazione con Rai Ragazzi e DogHead Animation.

Su RaiPlay arriveranno in anteprima i primi tredici episodi. Il resto della serie, composta da cinquantadue puntate di circa undici minuti ciascuna, arriverà poi in autunno su Rai Yoyo. Ad accompagnarlo nelle sue avventure ci saranno gli amici Zoe, Bike Bob e GTeam.

La prima apparizione di Topo Gigio risale al 1959 , mostrato al pubblico di Alta Fedeltà, per poi diventare una presenza fissa dello Zecchino d'oro. Nel 1988 ricevette poi un adattamento in cartone animato. Maria Perego, scomparsa nel 2019, ha lavorato al soggetto della serie insime a Davide Rosio, Giorgio Scorza e Fabrizio Margaria. Una bella sorpresa di Pasqua per i bambini purtroppo costretti a restare in casa in questo periodo.

Le tredici puntate saranno disponibili da mercoledì 8 aprile 2020 su RaiPlay. Intanto l'azienda italiana ha lanciato una simpatica compagna promozionale.