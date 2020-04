Torna la canzone Blue Skies nel finale di Star Trek: Picard

Nell'episodio finale di Picard ci sono stati molti easter egg a tema Star Trek, tra cui un emozionante brano già sentito durante la prima puntata della nuova serie Amazon.

Blue Skies veniva cantata anche da Data nel film Star Trek: Nemesis, e questa volta a riproporla è stata Isa Briones, che nella serie interpreta i ruoli delle figlie di Data, Soji e Dahj Asha. Un bel riferimento che avrà fatto sicuramente felici i fan di Nemesis.

Durante un video incentrato sulla canzone, l'attrice ha infatti dichiarato: "Questo è un chiaro riferimento a Star Trek: Nemesis, a quando Data canta Blue Skies, quindi è davvero fico che anche la figlia di Data l'abbia interpretata. I miei genitori sono attori di musical teatrali, quindi sono cresciuta in quell'ambiente e quando avevo 19 anni mi sono trasferita a New York e il mio primo provino lì è stato per Hamilton, dopodiché ho avuto modo di portare il musical in giro: è stata la mia prima grande esperienza musicale. Subito dopo Hamilton sono saltata a bordo della serie".

Jeff Russo, compositore di Picard, ha creato un arrangiamento apposito, e ha scoperto solo grazie all'ideatore della serie Alex Kurtzman che c'era un'attrice perfetta nel cast che avrebbe potuto cantarla: "Perché non creo una nuova versione della canzone e cerchiamo una cantante che la reinterpreti?", È allora che Kurtzman gli ha rivelato: "Beh, sai, Isa è una cantante..."

Il nuovo arrangiamento è basato su un'orchestrazione meno complessa volta a mettere in risalto un lato più intimista.

