Torna la Champions League: dove guardare le partite anche in chiaro e gratis

Torna, dopo quasi un mese di assenza, la Champions League. La fase a gironi è ormai vicina alla fine, e le quattro squadre italiane sono costrette a vincere per assicurarsi un posto nell'eliminazione diretta che prenderà il via a Febbraio. Vediamo il palinsesto completo.

Martedì 22 Ottobre

18:55 - Shakhtar Donetsk - Dinamo Zagabria

18:55 - Atletico Madrid - Leverkusen

21:00 - Manchester City - Atalanta

21:00 - Galatasaray - Real Madrid

21:00 - Olympiacos - Bayern Monaco

21:00 - Club Brugge - PSG

21:00 - Tottenham - Stella Rossa

21:00 - Juventus - Lokomotiv Mosca

Mercoledì 23 Ottobre

18:55 - Ajax - Chelsea

18:55 - RB Lipsia - Zenit

21:00 - Slavia Praga - Barcellona

21:00 - Salisburgo - Napoli

21:00 - Genk - Liverpool

21:00 - Inter - Borussia Dortmund

21:00 - Lilla - Valencia

21:00 - Benfica - Lione

Per la giornata di domani, la partita che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 sarà quella tra Manchester City ed Atalanta, con il via previsto per le 21:00 dallo stato Etihad di Manchester. Come sempre, il Biscione trasmetterà anche un ricco prepartita condotto da Giorgia Rossi ed i talent. Il match potrà essere visto anche in alta definizione.

La parte restante delle partite invece saranno disponibili in esclusiva su Sky Sport, anche in 4K per gli abbonati a Sky Q.