Torna la Champions League: Juventus - Bayer Leverkusen in chiaro

In attesa del big match di domenica prossima tra Inter e Juventus, torna la Champions League e le due contendenti allo scudetto sono pronte a tornare in campo internazionale, per il secondo turno della Coppa dalle Grandi Orecchie.

Orari secondo turno Champions League

1 Ottobre 2019:

18:55: Atalanta - Shakhtar Donetsk;

18:55: Real Madrid - Club Brugge;

21:00: Manchester City - Dinamo Zagreb;

21:00: Lokomotiv Moscow - Atletico Madrid;

21:00: Juventus - Bayer Leverkusen;

21:00: Crvena Zvezda - Olympiacos;

21:00: Tottenham - Bayern Munchen;

21:00: Galatasaray - PSG;

2 Ottobre 2019:

18:55: Slavia praha - Borussia Dortmund;

18:55: Genk - Napoli;

21:00: Barcellona - Inter;

21:00: Liverpool - Red Bull Salzburg;

21:00: RG Leipzig - Olympique Lyonnais;

21:00: Zenit St. Petersburg - SL Benfica;

21:00: Lille OSC - Chelsea;

21:00: Valencia - Ajax

Per questo turno, l'unica partita visibile in chiaro su Canale 5 sarà quella della Juventus. La diretta partirà pochi minuti prima del fischio d'inizio dell'Allianz Stadium, previsto per le 21:00. Il canale del Biscione trasmetterà il match anche in alta definizione su Canale 5 HD, su Digitale Terrestre.

Questo è possibile grazie all'accordo raggiunto a Luglio tra Mediaset e Sky, che prevede la trasmissione di una partita in chiaro a turno. Il calendario completo è disponibile a questo indirizzo, per le partite in programma nella fase a gironi.

Per la visione delle altre partite sarà necessario l'abbonamento a Sky Sport.