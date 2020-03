Torna Montalbano, cambia la programmazione Mediaset per il GF Vip

Cambio di programmi per Il Grande Fratello Vip, in vista del ritorno del Commissario Montalbano su Rai 1. A partire dalla prossima settimana, infatti la puntata serale andrà in onda il mercoledì e non di lunedì.

Quella di stasera quindi sarà l'ultima del lunedì sera, mentre per la prossima settimana l'appuntamento è previsto per mercoledì 11 Marzo. Lo stesso varrà anche per quella del 18 Marzo, dopo di che probabilmente la televisione del Biscione lo sposterà nuovamente al lunedì sera.

Dal 16 Marzo in poi infatti la Rai manderà in onda le repliche delle vecchie puntate di Montalbano fino al 20 Aprile, quando mancherà una settimana esatta alla fine del GF Vip che è stato prorogato la scorsa settimana appunto fino alla fine del prossimo mese.

Mediaset al momento ancora non ha confermato la data esatta della finalissima, ma tutto lascia intendere che andrà in scena lunedì 27 Aprile.

Alla luce di tale modifica, almeno per le prossime due settimane non è prevista la messa in onda di Chi Vuol Essere Milionario, il quiz show condotto da Gerry Scotti che ha riscosso un successo importante con le ultime puntate.