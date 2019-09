Torna su RAI 4K Ulisse di Alberto Angela: anticipazioni ed appuntamenti

E' pronta a partire la nuova stagione di "Ulisse - Il Piacere della Scoperta" di Alberto Angela, che tornerà sugli schermi italiani con sei imperdibili puntate trasmesse anche in 4K UHD sul canale dedicato. A svelarlo Tivùsat, che ha anche fornito alcune anticipazioni sui contenuti degli appuntamenti.

Nella prima puntata, Alberto Angela condurrà gli spettatori nella Gerusalemme dei tempi di Gesù, con un viaggio attraverso le meraviglie della Terra d'Israele che partendo dai Vangeli ricostruirà la Città Santa per come viene rappresentata nelle Sacre Scritture, approfondendo i personaggi storici che hanno accompagnato la storia di Gesù.

Negli episodi successivi ci sarà spazio per Leonardo da Vinci, che verrà celebrato in occasione dei 500 anni dalla morte, la regina Maria Antonietta di Francia durante la Rivoluzione, lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa che ha regalato ai posteri uno dei più grandi romanzi italiani del 900, il Gattopardo. Il divulgatore però si soffermerà anche sul personaggio cinematografico Ben Hur, e sarà accompagnato da vari personaggi della scena culturale ed artistica italiana, tra cui Gigi Proietti.

Gli episodi saranno trasmessi in contemporanea su Rai 1 e RAI 4K, in ultra alta definizione, alla posizione 210 della piattaforma satellitare Tivùsat.

Dallo scorso luglio Rai 4K è sempre in onda. Per la guida che vi spiega come accedere al canale, vi rimandiamo al nostro articolo.

Il primo appuntamento è in programma domani, sabato 21 Settembre.