Si torna a Riverdale con l'intenso primo trailer della quinta stagione

I fan di Riverdale dovranno aspettare gennaio per poter rivedere i loro personaggi preferiti, ma The CW non li lascia certo all'asciutto tra prime immagini ufficiali e il nuovo, intenso trailer che vi mostriamo quest'oggi.

Eccoci dunque pronti a far ritorno nella curiosa cittadina dove sembra accadere davvero di tutto: rapimenti, omicidi, gente sui razzi... Insomma, finora ne abbiamo viste di tutti i colori, quindi cosa possiamo aspettarci dalla quinta stagione di Riverdale?

Stando a quanto ha dichiarato lo showrunner Aguirre-Sacasa, grandi cose, specialmente visto che dobbiamo tenere in conto gli episodi mancanti della quarta stagione (interrotta dal Covid) che sono stati accorpati a quella nuova e pare siano "pura dinamite".

Ecco quindi che anche il trailer riprende lì dove ci eravamo lasciati, e ci mostra ancora quegli inquietanti filmati che il guardone di città aveva mandato ai nostri protagonisti.

Intanto, i ragazzi si preparano per partecipare al loro ultimo ballo scolastico, mentre Veronica (Camila Mendes) sembra aver scoperto che qualcosa è accaduto tra Archie e Betty. E considerato il fatto che lo stesso Aguirre-Sacasa ci aveva promesso interessanti sviluppi al riguardo...

Ma poi la quinta stagione ci porterà ben sette anni in avanti grazie a un time jump, e allora sì che arriverà il bello!

Ma tutto questo noi lo scopriremo solo il 20 gennaio, quando la nuova stagione di Riverdale debutterà su The CW.