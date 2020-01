Torna la Serie A: dove vedere Napoli - Inter in TV e streaming

Dopo la finale di Supercoppa Italiana tra Lazio e Juventus, vinta dai biancocelesti per 3-1, è tempo di rituffarsi nella Serie A. Il campionato di calcio torna subito con un big match: allo Stadio San Paolo di Napoli lunedì 6 Gennaio andrà in onda la sfida tra la squadra di Rino Gattuso e la capolista Inter di Antonio Conte.

La partita sarà visibile in esclusiva su Sky per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky Sport o Sky Calcio.

La pay tv trasmetterà la sfida anche in streaming, su Sky Go e sulla piattaforma proprietaria Now TV per coloro che dispongono del pacchetto dedicato. Ovviamente, trattandosi di un incontro di cartello Sky garantirà la trasmissione anche in 4K HDR per gli abbonati a Sky Q.

Di seguito invece il palinsesto completo delle altre partite:

Domenica 05/01 - 12:30: Brescia - Lazio (Sky);

Domenica 05/01 - 15:00: Spal - Hellas Verona (Sky);

Domenica 05/01 - 18:00: Genoa - Sassuolo (Sky);

Domenica 05/01 - 20:45: Roma - Torino (DAZN);

Lunedì 06/01 - 12:30: Bologna - Fiorentina (DAZN);

Lunedì 06/01 - 15:00: Atalanta - Parma (DAZN);

Lunedì 06/01 - 15:00: Juventus - Cagliari (Sky);

Lunedì 06/01 - 15:00: Milan - Sampdoria (Sky);

Lunedì 06/01 - 18:00: Lecce - Udinese (Sky).

Ovviamente per i contenuti trasmessi su DAZN è possibile effettuare la visione anche su DAZN1 tramite il canale dedicato.