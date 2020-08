The Walking Dead: riprendono i lavori, si torna sul set per tutte le serie

In casa AMC ci si prepara a tornare sui set: nello specifico, sono le prime serie dell'universo di The Walking Dead a doversi segnare la data sul calendario per l'inizio riprese.

Dopo un'annata devastante per cinema e serie tv, che causa pandemia hanno subito continui stop e rinvii, alcune produzioni si preparano alla ripartenza, mentre altre hanno già provveduto.

Per il network AMC, saranno The Walking Dead e Fear The Walking Dead ad aprire le danze, rispettivamente con la decima e sesta stagione.

La prima a ripartire in ordine cronologico sarà proprio lo spin-off, che dovrebbe tornare sul set texano (Austin) a fine agosto.

The Walking Dead, invece, tarderà un pochino di più, riprendendo i lavori nel mese di ottobre.

Come annunciato durante il panel del Comic-Con@Home, la decima stagione di The Walking Dead avrà 6 episodi addizionali che andranno in onda nei primi mesi del 2021, rimandando così il debutto dell'undicesima stagione alla stagione autunnale.

La sesta stagione di Fear The Walking Dead, intanto, verrà trasmessa a partire da questo ottobre, mentre è già pronta la prima stagione del secondo spin-off di The Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond che debutterà il 4 ottobre sempre su AMC (a questo link trovate il primo trailer di The Walking Dead: World Beyond).