Si torna nel Sottosopra con il flipper ufficiale di Stranger Things

Con la conclusione di Stranger Things 3 ed una quarta stagione che, seppur ufficiale, è ancora lontana è più che normale che i fan della nota serie Netflix comincino a sentire nostalgia di tutto ciò che riguarda ragazzini, biciclette, anni '80 e inquietanti dimensioni parallele.

Certo, i modi per tornare a gironzolare per le vie di Hawkins non mancano: la serie è comunque sempre disponibile sulla piattaforma per l'ennesimo rewatch e, tra videogiochi e prodotti del merchandising, Eleven e compagni ci tengono ancora compagnia ogni giorno.

Ma se di anni '80 si parla, perché non puntare su qualcosa che nelle sale giochi di quegli anni non poteva assolutamente mancare? Sì, parliamo proprio del flipper: da oggi è infatti disponibile il flipper ufficiale di Stranger Things prodotto da Stern Pinball.

Si tratta di una macchina a cui, come potrete notare dal video, non manca praticamente nulla e che ci permetterà di rivivere sotto un'ottica decisamente più originale le avventure di Mike, Dustin, Will, Lucas, Eleven e Max. Si tratta, ovviamente, di un oggetto non proprio economico: il flipper è infatti disponibile in tre versioni il cui prezzo oscilla tra i 6.099 dollari ai 9.099 dollari.

