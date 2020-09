Torna stasera Propaganda Live: Zerocalcare sarà in studio!

Torna stasera, su La7, Propaganda Live, con la quinta stagione. Diego Bianchini però in studio non sarà da solo e discuterà della situazione politica e sociale in compagnia di uno dei fumettisti più amati da giovanie meno giovani: Zerocalcare, che è stato protagonista della striscia animata Rebibbia Quarantine durante il lockdown.

Oltre a Zerocalcare, gli ospiti saranno Don Winslow, che parlerà delle elezioni americane in programma a Novembre, ma anche Luca Bizzarri, Giorgia Lianrdi, Lello Arena e Chiara vaLERIO.

Bianchini proporrà al pubblico anche un reportage registrato nei mesi successivi al lockdown, in cui parlerà non solo delle prime settimane successive alla quarantena nazionale imposta dal Governo, ma anche delle elezioni regionali che si terranno la prossima settimana e della difficile situazione di Lampedusa, che ha portato all'ordinanza di sgombro del presidente Musumeci.

I momenti topici della puntata potranno essere visti anche sul sito web ufficiale di Propaganda Live. L'appuntamento è alle 21:15 su La7, ma la puntata sarà trasmessa anche sul sito web ufficiale della rete.

Di Zerocalcare abbiamo parlato lo scorso aprile su queste pagine in un articolo dedicato alla sua carriera ed alle sue opere più importanti. Questa sera proporrà sicuramente delle altre strisce dedicate all'attualità e la situazione che sta vivendo il nostro paese.