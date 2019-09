Tornano Bean, Elfo e Luci nel full trailer ufficiale di Disincanto - Parte 2

Dopo un primo e brevissimo teaser trailer di Disincanto - Parte 2, Netflix ha deciso di diffondere finalmente online un full trailer ufficiale per la seconda stagione dell'irriverente serie animata ideata da Matt Groening (I Simpson), che riporterà sul piccolo schermo il trio di protagonisti formato da Bean, Elfo e Luci.

Come si vede nel trailer, la storia di Disincanto - Parte 2 riprenderà esattamente dagli eventi della prima stagione, conclusasi con la caduta di Dreamland, il tramutasi in pietra di ogni abitante della cittadina medievale e la morte di Elfo. La missione di Bean è adesso quella di salvare il suo regno imbarcandosi in un viaggio tra Paradiso e Inferno, alla ricerca dell'amico scomparso e in fedele compagnia di Luci, che la aiuterà nel suo viaggio.



Questa seconda parte della serie si presenta obiettivamente molto più story driven, guidata cioè dal racconto orizzontale di Bean e dei suoi amici, anche se è quasi scontata la presenza di episodi slegati dalla via principale per creare anche piccolo sotto-trame interessanti. Si spera che Disincanto - Parte 2 possa comunque far meglio dei passati episodi, che erano discretamente convincenti e divertenti.



Disincanto - Parte 2, composta da 10 episodi, è attesa su Netflix il prossimo 20 settembre.