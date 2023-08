La torre nera, quali attori ci saranno nella serie tv tratta da Stephen King?

Il regista e sceneggiatore Mike Flanagan sta facendo enormi progressi su La torre nera, l'adattamento televisivo dell'acclamata saga letteraria di Stephen King, e nel discutere lo sciopero degli sceneggiatori WGA e degli SAG ha anticipato importanti nomi per per il cast della serie.

La lavorazione dell'ambizioso progetto dell'autore, già dimostratosi vincente negli adattamenti kinghiani con Il gioco di Gerald e Doctor Sleep e che prevede di adattare la saga di Stephen King in una serie di 5 stagione più due lungometraggi, procede a gonfie vele, e durante un'apparizione al podcast The Kingcast Flanagan ha fornito nuovi aggiornamenti anche per quanto riguarda il cast de La torre nera:

"Sono davvero soddisfatto di ciò che abbiamo fatto finora. Ovviamente quest'estate siamo congelati a causa dello sciopero, ma la scorsa primavera è stata davvero fruttuosa e ho tutte le ragioni di credere che quando lo sciopero sarà concluso il progetto de La torre nera avrà la massima priorità. Abbiamo dei partner fantastici e per quanto riguarda gli attori ci sono dei nomi davvero entusiasmanti di cui ora come ora non posso parlare. Non temo delle ricadute a causa dello sciopero, ovviamente siamo solidali con WGA e SAG ma una volta che questi bisogni saranno soddisfatti e tutti torneranno al lavoro, penso che ci saranno grosse novità per La torre nera. Al momento però bisogna aspettare."

La torre nera non ha ancora una data d'uscita né una piattaforma di distribuzione: l'autore sta infatti sviluppando il progetto in maniera indipendente, sebbene il recente accordo first look di Mike Flanagan con Prime Video con molta probabilità renderà la serie una futura esclusiva di Amazon.