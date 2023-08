La torre nera, 'enormi progressi' per l'attesa serie tratta da Stephen King

La torre nera di Stephen King avrà una seconda possibilità dopo il pessimo risultato del film del 2017 con Idris Elba. Ora Mike Flanagan si sta occupando di un reboot tv, dopo l'annuncio ufficiale della produzione arrivato nel dicembre 2022. L'autore di The Haunting e Midnight Mass ha offerto degli aggiornamenti sullo show.

"Abbiamo alcuni approcci potenzialmente rivoluzionari alla serie di cui non posso davvero parlare... ma quello che posso dire è che le mie paure che qualsiasi impulso venisse cancellato [causa sciopero] beh, non mi preoccupa. Siamo in un luogo sano. Siamo ovviamente solidali con WGA e SAG, e una volta che queste necessità immediate verranno soddisfatte e tutti torneranno al lavoro penso che sarà il momento in cui svilupperemo immediatamente. Ma sta andando molto bene" ha dichiarato Flanagan.



La torre nera è composto da otto libri e una novella, ed è iniziata negli anni '80 con il primo libro L'ultimo cavaliere.

Il coinvolgimento di Mike Flanagan nel progetto è uno dei motivi per cui i fan sono speranzosi riguardano l'adattamento ma non solo. Dopo il flop del film i fan ritengono che l'adattamento seriale sia l'ideale per permettere alla serie di romanzi di essere adattata in maniera adeguata.

Sul nostro sito potete leggere la nostra recensione di La torre nera, il film che nel 2017 non riuscì a catturare l'essenza dei libri di Stephen King, proponendo qualcosa di completamente nuovo che non ha appassionato i fan.

A luglio Stephen King ha approvato la serie La torre nera, un ulteriore passo verso la produzione dello show che verrà distribuito su Amazon Prime Video.