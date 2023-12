La torre nera, questo famoso attore si è già candidato per il cast della serie

Negli ultimi anni il regista Mike Flanagan si è decisamente fatto un nome all'interno del cinema dell'orrore, ma è anche il responsabile di alcuni tra gli adattamenti più riusciti delle opere di Stephen King, come Doctor Sleep o Il Gioco di Gerald. Ed ora sembra che sia il turno della serie su La Torre Nera.

Tutti questi progetti di un certo spessore hanno indubbiamente portato molti attori a voler partecipare ai suoi lavori ma, mentre ci chiediamo se abbiate letto la nostra classifica delle serie di Mike Flanagan, una star in particolare ha espresso il desiderio di avere ancora una volta a che fare con lui.

Stiamo parlando del celebre interprete del piccolo Elliot in E.T L'extraterrestre. Henry Thomas ha già preso parte a numerose produzioni del regista, come Midnight Mass o il più recente La Caduta della casa degli Usher.

Tuttavia, durante una recente intervista per ComicBook.com ha espresso il suo interesse per un lavoro specifico: "Per quanto ne so Mike ha intenzione di fare la serie su La Torre Nera. Mi piacerebbe avere una parte nello show, ma chissà come andrà a finire. Certe volte sei solo in balia del destino".

Voi che ne pensate? Vorreste vedere ancora una volta insieme questo inossidabile duo? Nell'attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di Doctor Sleep.