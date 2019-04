La Torre Nera: Jerome Flynn nel cast della serie Amazon

Jerome Flynn, interprete di Bronn nello show HBO, Il trono di spade, è entrato ufficialmente nel cast della serie tv Amazon, La Torre Nera, ispirata alla famosa saga letteraria di Stephen King. Lo riporta il Mirror. La serie segue il progetto del film con Matthew McConaughey, che si rivelò un autentico flop nel 2017, quando uscì nelle sale.

"Il trono di spade mi ha aperto le porte ad alcune situazioni. Mi vengono offerte cose che non avrei mai ottenuto" ha spiegato Jerome Flynn "Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto interpretare un cowboy ma sinora nessuno mi aveva accontentato. Ora sono molto felice".

Flynn interpreterà infatti un cowboy nella trasposizione televisiva dell'omonima saga letteraria di King, La Torre Nera. Appena due anni dopo che Idris Elba ha interpretato il pistolero protagonista nel film per il cinema, Sam Strike sarà Roland Deschain nella serie tv. Il co-protagonista sarà Jasper Pääkkönen.



Deadline precedentemente aveva spiegato che la serie tv sarà indipendente dal film e aspira ad essere una trasposizione molto più fedele alla matrice letteraria di quanto non lo fosse stato il film.

Sarà ambientata prima degli eventi mostrati nel film di Arcel e racconterà le origini di Roland Deschain e della sua storia che l'ha condotto a diventare un pistolero.

Glen Mazzara sarà showrunner e produttore esecutivo del progetto. Le riprese inizieranno ad aprile e l'uscita dello show non è stata ancora ufficializzata.