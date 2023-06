La Torre Nera: Mike Flanagan aggiorna sulla serie Prime Video tratta da Stephen King

Lo scorso dicembre è stato annunciato che Mike Flanagan avrebbe adattato La Torre Nera in una nuova serie per Prime Video, annunciando contemporaneamente la fine del suo rapporto con Netflix, per cui il regista aveva lavorato per anni anche ad adattamenti di Stephen King. Da quel momento non ci sono più stati altri aggiornamenti, fino ad oggi.

Nonostnate lo sciopero degli sceneggiatori WGA/AMPTP sia ancora in corso, Flanagan si è detto piuttosto fiducioso sul futuro del progetto durante la sua partecipazione al Tribeca Film Festival. "È quello che voglio fare di più. Ho i diritti. Siamo in sciopero. Ma sono molto ottimista sul fatto che siamo sulla buona strada con questo; abbiamo buoni partner, non possiamo parlarne, ma penso che si farà. Non posso dirlo con certezza, ma le premesse sono molto buone. Quindi spero che vada tutto bene", ha rivelato Flanagan.

Come riportato in un primo momento, il piano di Flanagan e Macy prevede una combinazione di un adattamento della serie in cinque stagioni seguito da due lungometraggi ambientati all'interno dell'universo, ma che sarebbero storie a sé stanti.

"Prima del nostro accordo con Amazon, abbiamo preso i diritti di 'The Dark Tower', che, se sapete qualcosa di me, sapete che è stato il mio 'progetto Santo Graal' per la maggior parte della mia vita", aveva rivelato Flanagan durante una discussione sui suoi progetti futuri con Deadline alla fine dello scorso anno. "In realtà questi i diritti di produzione sono esterni al nostro accordo con Amazon, il che non significa che non possano o non vogliano farlo a un certo punto, non si sa mai. Ma è una cosa che stiamo sviluppando noi stessi e siamo davvero intenzionati a farla prima o poi".

Prima dell'arrivo de La Torre Nera, Flanagan sta completando la post-produzione di The Fall of the House of Usher, il suo ultimo progetto con Netflix che dovrebbe debuttare in streaming entro il prossimo autunno.

Nessuna notizia invece sulla possibile data d'uscita de La Torre Nera su Amazon.