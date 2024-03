La torre nera, novità sulla serie di Stephen King: il regista svela la sua scena preferita

Mike Flanagan continua a lavorare sul suo adattamento seriale dedicato alla saga di La Torre Nera di Stephen King. Lo sceneggiatore ha rivelato la scena che non vede l’ora di realizzare per il tribolato show televisivo chiamata a trasporre l’enorme e complessa narrazione dello straordinario viaggio di Roland fatta dallo scrittore di Portland.

Dopo aver parlato dell’attore che si è candidato per entrare a far parte di La Torre Nera, torniamo ad occuparci della serie tv che si prefigge di portare sullo schermo la storia raccontata nel mondo creato dal Re dell’horror cercando di regalare ai fan dell’opera un lavoro degno dell’originale.

All’Emerald City Comic Con, a Flanagan è stato chiesto se avesse una scena preferita all’interno del racconto: “Molto avanti nella storia, c’è una scena che si svolge in una foresta e in cui un personaggio viene sepolto. E c’è un elogio funebre che mi ha fatto piangere la prima volta che l’ho letto. Quel discorso mi uccide e non vedo l’ora di realizzarlo”.

Anche la moglie del filmmaker, Kate Siegel, ha partecipato all’incontro rivelando come ci siano molti ruoli che le piacerebbe interpretare nell’adattamento: “Mi piacerebbe interpretare molti e molti e molti personaggi diversi nella Torre. Vorrei essere la voce di Blaine il Mono, vorrei essere Shardik l’Orso! Un sacco di gente”.

Ancora non è chiaro se il progetto relativo a La Torre Nera riuscirà a essere davvero realizzato, ma, visto il successo di Flanagan e la sua determinazione in tal senso, i Fedeli Lettori di King e gli appassionati di una delle saghe più amate della letteratura contemporanea possono seriamente sperare che una trasposizione fedele e guidata da una forte passione, possa presto sbarcare sul piccolo schermo.

In attesa di avere nuove informazioni in merito, vi lasciamo al cameo che era stato previsto per Stephen King in La Torre Nera.