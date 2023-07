La Torre Nera, ottime notizie: Stephen King approva la serie TV!

Nel momento in cui viene realizzato un adattamento di romanzo di un autore ancora in attività è sempre un ottimo risultato ottenere il suo timbro di approvazione. Questo sembra sia successo con La Torre Nera, serie Amazon in lavorazione ispirata al maestro del romanzo horror, Stephen King.

Mike Flanagan è una vecchia conoscenza dell'autore. Il regista, infatti, ha già lavorato ad altri adattamenti dei titoli di King ottenendo sempre risultati positivi. La recente nomea di nuova leva del cinema horror che si è guadagnato ha sicuramente aiutato nell'aumentare la fiducia dell'autore di IT nei suoi confronti. Flanagan ha aggiornato di recente riguardo la lavorazione della serie de La Torre Nera, alimentando l'hype dei fan di King.

Pare che il lavoro stia procedendo nella direzione giusta, tanto da aver ottenuto l'approvazione di Stephen King. Come ben si sa, l'autore ha gusti molto particolari e, nel corso degli anni, non sempre ha apprezzato adattamenti di suoi romanzi. Il più celebre è sicuramente Shining che, nonostante sia un capolavoro della storia del cinema, Stephen King ha ammesso di non apprezzare per il modo in cui ha modificato la storia. Rispondendo ad un fan su Twitter, Flanagan ha parlato de La Torre Nera con un semplice "l'autore è d'accordo".

Secondo alcuni La Torre Nera potrebbe includere dei personaggi di Shining e di Doctor Sleep. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!