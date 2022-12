La Torre Nera, qual è la trama dei libri da cui è tratta la serie di Mike Flanagan?

Da tempo si parlava dell'attenzione di Mike Flanagan verso La Torre Nera, serie di romanzi scritta da Stephen King nel periodo 1982-2004. Tale saga aveva già attirato l'attenzione di diversi registi come Nicolaj Arcel. Dando un'occhiata alla trama degli 8 libri, si comprende l'attenzione così forte da parte di Flanagan.

Dopo aver annunciato l'acquisto dei diritti di La Torre Nera, Mike Flanagan ha comunicato la sua intenzione di realizzare una serie da cinque stagioni e due film basati sulla celebre saga di Stephen King: La Torre Nera, articolata in:

L'ultimo cavaliere The Dark Tower La chiamata dei tre The Dark Tower II: The Drawing of the Three Terre desolate The Dark Tower III: The Waste Lands La sfera del buio The Dark Tower IV: Wizard and Glass La leggenda del vento The Dark Tower: The Wind Through the Keyhole I lupi del Calla The Dark Tower V: Wolves of the Calla La canzone di Susannah The Dark Tower VI: Song of Susannah La torre nera

Il protagonista della saga è Roland, un personaggio peculiare e misterioso, nonché l'ultimo rimasto dei pistoleri, ordine di cavalieri. A renderlo unico è anche il fatto che sia l'ultimo discendente di Arthur Eld. Il suo viaggio parte concretamente in L'ultimo cavaliere, in cui Roland sta seguendo la sua nemesi l'Uomo Nero su uno sfondo di paesaggi rovinosi in cui incontrerà Jake un bambino ricorrente nella saga dei libri nonché chiave fondamentale per la comprensione del passato di Roland. Jake verrà lasciato morire da Roland, ma nel libro seguente ci sarà un plot-twist che lo riporterà in vita.

La Chiamata dei Tre esordisce con il risveglio affannato di Roland dopo la conciliazione con l'Uomo Nero. Qui viene subito attaccato da delle creature chiamate aramostre che gli strappano via alcune dita. Il suo percorso continua quando improvvisamente trova tre porte sulla spiaggia che lo condurranno al nostro mondo. Ogni porta indica un'epoca diversa, e attraversandole Roland riuscirà ad impedire l'uccisione di Jake, che successivamente si unirà al suo Tet.

In Terre Desolate Jake viene finalmente ritrovato, anche se traumatizzato dagli avvenimenti dei primi due episodi. Il team di Roland viene completato da Oy, un nuovo personaggio tremendamente particolare. Proseguendo verso La Torre Nera e arrivati a Lud, il Tet incrocerà nemici come Tick Tock e l'Uomo Nero. Roland e il suo gruppo sono dunque costretti a fuggire da Lud, invasa da un gas mortale e la storia continua in...La Sfera del Buio: questo libro è invaso da un'atmosfera a dir poco apocalittica, nella città di Topeka (Kansas). Il quinto libro è un'appassionata lente d'ingrandimento verso il passato di Roland, di cui lui racconta moltissimo. Dal suo primo amore Susan Delgado ai suoi numerosi traumi.

In I lupi del Calla si ritorna al presente. Roland e il suo tet giunge a Calla Byn Sturgis. Qui incontrano i Lupi di Rombo di Tuono e padre Callahan. Il gruppo ora ha un nuovo obiettivo: quello di difendere una rosa rossa a New York, linfa vitale della Torre Nera e occuparsi di Susannah e delle sue azioni.

La Canzone di Susannah parla proprio di queste: la donna deve combattere un demone dentro di lei a New York. Oy, Jake e Callahan cercheranno di salvarla. Intanto, il Tet incontra Stephen King, che si rivela essere il mezzo per narrare la storia de La Torre Nera: ultimo capitolo della saga, che comincia con il parto di Mordred (il demone dentro Susannah) e con lo scontro tra lui e Roland (nonché suo padre).