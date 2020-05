La Torre Nera: per la serie era previsto un cameo di Stephen King, ecco in quale ruolo

La cancellazione della serie Amazon ha costituito un duro colpo per gli amanti della saga de La Torre Nera, anche per un motivo un po' particolare: avrebbe dovuto portare in scena lo stesso Stephen King.

Come chi ha letto i libri sa bene, i personaggi si ritrovano spesso in contatto con il mondo moderno, pur essendo alle prese con le ambientazioni fantasy legate al luogo di provenienza del protagonista Roland. Ebbene, con un colpo di scena spiazzante, ad un certo punto il gruppo si ritrova a far visita allo stesso Stephen King, nella sua storica casa nel Maine. Per questo anche la serie tv avrebbe prima o poi dovuto affrontare la questione, anche se lo sceneggiatore Glen Mazzarra non aveva ancora le idee chiare:

"Avrei affrontato la cosa quando mi si fosse presentata davanti. Se Stephen fosse stato disponibile lo avremmo senz'altro rappresentato, altrimenti avrei assunto qualcuno per interpretare Stephen King...".

Uno Stephen King per interpretare Stephen King in una serie tratta da Stephen King in cui... insomma, qualcosa di talmente assurdo da risultare geniale, e lo showrunner aveva pensato di aggiungere ancora più pepe proponendo un personaggio ispirato a sé stesso: "Secondo me sarebbe stato divertente se ci fosse stato anche un mio cameo, una cosa come: arrivo lì e sono una specie di personaggio alla Igor, e Stephen King mi tira addosso una bottiglia... Pensavo: se Stephen King è un personaggio nei libri, allora devo essere un personaggio nella serie. Farsi colpire alla testa con una bottiglia da Stephen King sarebbe stato un grande onore".

Cosa ne pensate di tutto ciò? Un vero peccato non aver potuto assistere ad una scena del genere? Mazzarra ha rivelato a The Kingcast anche molti dettagli sulla trama de La Torre Nera.